Esporte Vila Nova tem um caso de Covid-19 antes do jogo contra o Brusque Jogador infectado não teve nome revelado. Tigre enfrenta o Brusque neste sábado (2), às 17 horas, no OBA

O Vila Nova tem um novo caso de Covid-19 depois de quase quatro meses. No protocolo de teste de elenco e treinador antes do jogo contra o Brusque, neste sábado (2), no OBA, foram 20 jogadores e Márcio Fernandes testados. O jogador que está com coronavírus não teve o nome divulgado. Segundo o clube, é o primeiro caso no clube, que passa por testes semanalmente, desde ...