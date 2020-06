Esporte Vila Nova tem retorno de emprestado e não renova com atacante Caíque, que estava no Operário de Várzea Grande, retorna o Tigre. Já Rafael Barbosa não tem vínculo renovado e se despede do time colorado

Antes de voltar aos treinos, o Vila Nova segue com mudanças no elenco. O ataque colorado teve novidades nos últimos dias. No domingo (31), o empréstimo do atacante Caíque, junto ao Operário de Várzea Grande, foi encerrado e jovem de 19 anos retorna ao Tigre. Quem deixa o time goiano é o ponta Rafael Barbosa. O vínculo do jogador de 22 anos também se ...