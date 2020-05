Esporte Vila Nova tem retorno de dois jogadores de empréstimo Dos seis jogadores emprestados pelo Vila Nova, apenas dois treinavam com a equipe profissional do time colorado no início da temporada

Ao fim do período destinado aos Estaduais no calendário brasileiro padrão, jogadores cedidos para disputar competições em outros estados têm seus contratos de empréstimos encerrados neste período do ano, normalmente no início de maio. Dos seis jogadores emprestados pelo Vila Nova, apenas dois treinavam com a equipe profissional do time colorado no início da temp...