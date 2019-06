Esporte Vila Nova tem outra chance para se afastar da degola Antes da pausa para Copa América, Vila Nova terá São Bento e busca encerrar jejum, em casa, para evitar zona do descenso (Z4) e pressão interna

Numa daquelas coincidências que o futebol proporciona, a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro coloca o Vila Nova, que faz campanha irregular no torneio nacional, outra vez, contra adversário que se encontra na parte de trás da classificação. No jogo pela 8ª rodada, diante do São Bento, nesta terça-feira (11), às 19h15, no Estádio Olímpico, o Tigre poderá s...