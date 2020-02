Esporte Vila Nova tem novo comando para equipe sub-20 Gustavo Nabinger tem certificado da CBF e será o técnico da base do Tigre. Treinador estava no CT, nesta terça-feira (4), e será apresentado nesta quarta-feira (5)

O Vila Nova contratou o técnico Gustavo Nabinger para comandar o time sub-20. O treinador estava no CT do Tigre, juntamente com a diretoria das categorias de base, nesta terça-feira (4). No ano passado, o gaúcho, de 36 anos, que tem passagem pelas bases de Guarani e Figueirense, fez curso de especialização de treinador na CBF. Segundo o diretor de categorias de bas...