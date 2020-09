Esporte Vila Nova tem início regular e quer melhorar campanha

Após ter disputado um terço das partidas previstas na 1ª fase da Série C do Brasileiro, no qual está em 4º lugar no Grupo A, o Vila Nova faz uma campanha regular e estável. Se a fase classificatória da competição terminasse agora, o time se classificaria. Em 18 pontos disputados, o Tigre conquistou 9 pontos - 50% de aproveitamento. Porém, precisa obter mais vitórias...