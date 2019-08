Esporte Vila Nova tem idas e vindas no elenco em busca de um norte na Série B Vila Nova apresenta dois reforços, encaminha saídas de Neto Moura e Bruno Mota e mira atacante

A reformulação no elenco do Vila Nova segue a todo vapor. Nesta quarta-feira (21), dois novos jogadores (atacante Julián Benítez e o volante Tinga) foram apresentados, e dois - Neto Moura e Bruno Mota - deixaram o clube colorado, aumentando a lista de dispensas no time para oito atletas, desde que Hugo Jorge Bravo assumiu a direção de futebol do Tigre, há 11 dias. ...