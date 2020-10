Esporte Vila Nova tem gol anulado e empata na estreia no Brasileiro de Aspirantes

Com um empate de 0 a 0, o Vila Nova abriu a participação dele no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na tarde deste domingo (18), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Tigrão recebeu o Fortaleza-CE, criou algumas chances numa partida marcada pelo equilíbrio, marcou gol nos acréscimos, mas teve de lamentar a jogada, anulada pela arbitragem, que viu impedimento n...