Esporte Vila Nova tem disputa de trio por vaga de volante de suspenso Dudu, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso para jogo contra o Confiança (SE)

Três jogadores disputam posição no meio-campo do Vila Nova para o jogo desta terça-feira (21), no OBA, contra o Confiança. Com a suspensão do volante Dudu, o técnico Higo Magalhães vai escolher o substituto entre o meia Tiago Real e os volantes Deivid ou Éder Monteiro. A equipe colorada enfrenta o rival sergipano a partir das 21h30, no primeiro jogo do time profission...