Esporte Vila Nova tem desfalque de volantes para jogo contra a Aparecidense

O técnico Wagner Lopes não poderá contar com os volantes Yuri e Dudu para o jogo de domingo (18), contra a Aparecidense, em que o clube faz confronto direto pela liderança do Grupo B. Dudu recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Iporá e não enfrenta a Aparecidense no domingo (18). Yuri não aparece sequer no banco há uma semana, pelo menos.Yuri não é relacionados par...