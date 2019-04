Esporte Vila Nova tem desfalque de capitão e Alan Mineiro herda braçadeira Com o desfalque de Wesley Matos, Tigre terá jovem dupla de zaga e artilheiro portando a braçadeira

O Vila Nova terá apenas um desfalque para o segundo jogo das semifinais do Campeonato Goiano. O zagueiro Wesley Matos foi expulso no duelo de ida diante do Atlético e terá de ficar apenas na torcida no confronto deste domingo (7), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Para suprir essa ausência, o técnico Eduardo Baptista conta com o retorno de Philipe Maia, recuperad...