Esporte Vila Nova tem calculadora ligada nos dois próximos jogos Goleada sofrida e duas derrotas em casa complicaram situação do Vila Nova, mas empate em outro jogo do grupo melhorou cenário

A goleada de 3 a 0 sofrida para o Brusque, no último sábado (2), em pleno Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), atrapalhou bastante os planos do Vila Nova na fase decisiva da Série C. Mas o empate de 1 a 1 entre Santa Cruz e Ituano, no dia seguinte, deixou a briga pelas duas vagas à Série B em aberto no Grupo C.Mesmo com o baque do revés em casa, os vilanovenses ...