O planejamento do Vila Nova para semana tinha a partida contra o Goianésia, pelo Campeonato Goiano, com a chance de assumir a liderança do Grupo B e, depois, a partida contra o Juventude-RS pela Copa do Brasil. O Tigre falhou na primeira tarefa e foi derrotado pelo Azulão do Vale, na tarde deste domingo (4), por 2 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O técnico Wagner Lopes preservou muitos jogadores titulares e reprovou a atuação colorada.

Apesar da derrota, o Vila Nova segue na vice-liderança do Grupo B do Campeonato Goiano com 10 pontos conquistados, mas poderia ter se aproveitado do tropeço da Aparecidense, líder da chave com 11 pontos, para assumir a 1ª posição.

O técnico Wagner Lopes assumiu a responsabilidade pelo resultado e pelo planejamento sobre poupar titulares da partida contra o Goianésia. O treinador colorado esperava uma resposta melhor dos jogadores que ganharam oportunidade como titular.

O resultado poderia ter sido com sabor ainda mais amargo, uma vez que o goleiro Georgemy defendeu cobrança de pênalti feita por Andrezinho.

“Foi um jogo muito ruim. Perdemos de dois a zero com nosso goleiro pegando um pênalti. Foi pouco, essa é a verdade. Faltou muito, hoje, para considerar que o jogo foi bom. Eles mereceram a vitória, souberam duelar e ganharam divididas. Jogaram com uma raça incrível”, comentou o técnico Wagner Lopes.

Apesar da avaliação negativa sobre o desempenho da equipe diante do Goianésia, o técnico Wagner Lopes salientou a importância de corrigir os erros nos treinamentos e motivar a equipe para o duelo decisivo contra o Juventude-RS. “Agora é ter calma e mobilizar todo mundo para o jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil”, comentou o treinador.

Para o jogo da quinta-feira (8), às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, só a vitória interessa ao time colorado. Um empate diante do time de Caxias do Sul (RS) vai levar a disputa pela classificação à 3ª fase da Copa do Brasil para as cobranças de pênaltis.