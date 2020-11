Esporte Vila Nova tem 99.8% de chances de classificação, diz site Time colorado pode confirmar vaga na próxima fase da Série C nas próximas duas rodadas, para isso terá de vencer o Santa Cruz no sábado (7)

O Vila Nova está praticamente classificado à 2ª fase da Série C. O time colorado, de acordo com o site Chance de Gol, tem 99.8% de chances de avançar na competição nacional. Se vencer o Santa Cruz, no sábado (7), no Arruda, a equipe goiana pode selar sua participação no quadrangular diante do Botafogo/PB, na 15ª rodada. Com 24 pontos, o Vila Nova tem sete de vant...