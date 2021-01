Esporte Vila Nova: técnico vai se reunir para decidir se fica Márcio Fernandes busca valorização para permanecer no Tigre para o projeto 2021

O Vila Nova inicia a partir desta segunda-feira (1º) uma série de definições para o futuro do clube em 2021. Uma das reuniões previstas é da diretoria com o técnico Márcio Fernandes, que ainda não tem permanência garantida. A negociação foi iniciada na semana passada, antes da conquista do tricampeonato da Série C, e o treinador de 58 anos ainda tenta encontrar denomi...