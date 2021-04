Esporte Vila Nova solicitará alteração para enfrentar Aparecidense no Olímpico Equipes vão se enfrentar no sábado (17), às 16 horas, pela 9ª rodada do Campeonato Goiano. Partida está prevista para ser disputada no OBA

O Vila Nova solicitará alteração do local do jogo contra Aparecidense. A partida está prevista para ser disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, mas segundo o presidente do time colorado, Hugo Jorge Bravo, o OBA passará por mais ajustes no gramado e por isso ele pedirá mudança para duelo ser disputado no Olímpico. “Essa semana vamos fazer um ofício para...