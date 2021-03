Esporte Vila Nova solicita alterações e pode voltar ao Serra Dourada Por manutenção no gramado do OBA, partida contra o Iporá poderá ser disputada no principal palco do futebol goiano. Data também poderá ser alterada

Atualizada às 17h47 no dia 9 de março de 2021 O Vila Nova solicitou à Federação Goiana de Futebol (FGF) que o local e data da partida contra o Iporá sejam alterados. O duelo está previsto para domingo (14), às 16 horas, e é válido pela 4ª rodada do Campeonato Goiano 2021. O pedido do Tigre é que a partida seja disputada no Serra Dourada, no sábado (13)....