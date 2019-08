Esporte Vila Nova sofre na bola aérea e padece no Paraná Tigre perde para o Operário-PR e fica ameaçado de entrar na zona do rebaixamento

O Vila Nova vivia um cenário, no mínimo, otimista antes de entrar em campo, na noite desta sexta-feira (9), contra o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no interior paranaense, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde foi derrotado por 1 a 0. A recente vitória longe de Goiânia, contra o Brasil de Pelotas, e o de...