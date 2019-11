Esporte Vila Nova: Sidiclei Menezes quebra o silêncio e critica postura do meia Elias Jogador disse, após o empate por 1 a 1 com o Oeste, que o ex-diretor de futebol do Vila Nova deveria pedir desculpas para o torcedor do Tigre, por causa do rebaixamento à Série C

O ex-diretor de futebol do Vila Nova, Sidiclei Menezes criticou a postura do meia Elias, após o jogador afirmar que o dirigente e o técnico Marcelo Cabo deveriam pedir desculpas para o torcedor colorado por causa do planejamento realizado no período que o profissional estava à frente do cargo no clube goiano. O desabafo do meia colorado foi feito após o empate, po...