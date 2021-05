Esporte Vila Nova segue no OBA e espera melhor condição do gramado Tigre afirma que reparos e combate às pragas causaram situação, que aguarda melhorar em um mês

O Vila Nova espera que as condições do gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga estejam melhores para a estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, na próxima sexta-feira (28). O clube não vai abrir mão de ter o estádio particular como casa na competição nacional e acredita que em menos de um mês o campo vai oferecer as melhores con...