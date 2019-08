Esporte Vila Nova segue na zona de rebaixamento e pode perder posição até o fim do 1º turno Clube goiano ainda pode ser ultrapassado pelo São Bento, que joga nesta quarta-feita (28), pela 19ª rodada da Série B

A virada do Criciúma, nesta terça-feira (27), sobre o Oeste - após sair perdendo por 1 a 0, virou para 3 a 1, no Estádio Heriberto Hulse - faz com que o Vila Nova, mesmo somando um ponto do empate com o Cuiabá em casa, permaneça na zona de rebaixamento da Série B. O Tigre tem 20 pontos e abre o Z4 após parte da 19ª rodada - é o 17º colocado, com a mesma pontuação do Vit...