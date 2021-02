Esporte Vila Nova segue com reformulação do elenco Tigre libera zagueiro, renova com atacante, apresenta goleiro e libera jovens por meio de empréstimos

Após concluir a temporada 2020 com a eliminação na semifinal da Copa Verde, o Vila Nova segue o processo de reformulação do elenco para as competições que irá disputar neste ano. O clube colorado anunciou a saída de oito jogadores na noite de sexta-feira (19), o principal deles é o zagueiro Danrlei.O defensor, que também chegou a jogar como lateral direito, foi negociad...