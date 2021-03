Esporte Vila Nova segue ajustes, mas voltará ao OBA após jogo no Olímpico Gramado do estádio do time colorado está em fase final de adequações e jogo contra o Goianésia deve ocorrer na casa do Tigre

O Vila Nova ainda realiza ajustes no gramado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), mas voltará a jogar em sua casa na rodada do Campeonato Goiano, no final de semana. O piso da praça esportiva começou a receber retoques no início de março e está em reta final, já com grama criando raízes. Os retoques no gramado do OBA foram iniciados para a retirada de pragas,...