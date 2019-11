Esporte Vila Nova se torna o time com mais rebaixamentos nos pontos corridos da Série B Com rebaixamento em 2019, o quarto na história, Tigre é isolado o clube que mais caiu à 3ª Divisão desde que 2006, quando os pontos corridos foram adotados na Série B

O Vila Nova se tornou o time com mais rebaixamentos na história dos pontos corridos da Série B. Com o descenso de 2019, o Tigre chegou a sua quarta queda à 3ª Divisão e é, isolado, o clube com mais rebaixamentos na competição nacional, desde 2006. No sábado (30), cumpre tabela diante do Cuiabá, fora de casa, às 16h30. A queda neste ano foi sacramentada após o empat...