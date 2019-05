Esporte Vila Nova se reapresenta com caras novas Richard, Diego Jussani e Magno já treinam no Onésio Brasileiro Alvarenga, e devem ser oficializados em breve

Dois dias após a derrota (2 a 1) para o Vitória, em Salvador, pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro, o Vila Nova se reapresentou nesta segunda-feira (6). Três caras novas chamaram a atenção durante atividade realizada no Onésio Brasileiro Alvarenga: o zagueiro Diego Jussani, o volante Magno e o atacante Richard. Diego Jussani, 31 anos, foi destaque na c...