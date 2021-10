Esporte Vila Nova se prepara para reencontrar rival frequente Desde a Série C de 2020, Tigre já enfrentou o Remo cinco vezes e não perdeu

O Vila Nova vai se ajustando, aos poucos e com bons resultados, na Série B do Brasileiro. O time vilanovense empatou de 1 a 1 com a Ponte Preta, na noite de sábado (2), e se prepara para reencontrar o adversário que mais enfrentou nos últimos meses: o Remo-PA. As duas equipes voltam a medir forças na noite de sexta-feira (8), às 19 horas, em Goiânia, no Estádio Onésio ...