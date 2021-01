Esporte Vila Nova se prepara para duas decisões em uma semana Tigre conta com adiamento de partida pelo Goianão para se concentrar em duas disputas nacionais

O Vila Nova vive, respira e só fala em decisão nesta semana. O clube vai disputar jogos decisivos, em dose dupla, pela semifinal do Brasileiro de Aspirantes, em casa (diante do Fluminense) e na última rodada da Série C do Brasileiro, contra o Ituano, em Itu (SP). As duas partidas não valem títulos, ainda, mas os resultados podem levar os vilanovenses a disputá-los nos...