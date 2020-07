Esporte Vila Nova se preocupa com tempo para divulgação de resultados de exames de Covid-19 Clube colorado entende que quando for visitante na Série C, pode perder atletas na véspera de partidas caso algum jogador teste positivo para Covid-19

O Vila Nova se diz preocupado com o tempo de divulgação dos resultados de exames de Covid-19, que serão obrigatórios na semana de jogos das equipes de futebol no retorno do esporte. A regra consta no protocolo de segurança produzido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que será utilizado na retomada e início das competições organizadas pela entidade. Na opinião do m...