O empate, por 0 a 0, diante do Iporá não foi o resultado que o Vila Nova esperava conseguir no Estádio Ferreirão, nesta quarta-feira (14), em jogo atrasado da 2ª rodada do 2º turno do Campeonato Goiano. O ponto conquistado foi o suficiente para garantir vaga antecipada nas quartas de final, mas o objetivo colorado é terminar a fase de classificação como líder do Grupo B.

Com o empate, o Vila Nova chegou aos 14 pontos e não pode mais ser alcançado por Iporá e Jaraguá, duas equipes que estão fora do G4 após oito rodadas. Com a vaga assegurada, o time colorado coloca como objetivo assumir a ponta da chave e terá um confronto direto com a Aparecidense no próximo domingo (18), em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

“Queremos a classificação em 1º lugar, mas a Aparecidense também busca isso. O foco agora é no nosso time, temos de melhorar tudo. Vamos nos concentrar ao máximo para fazer os dois últimos jogos da melhor maneira possível e fazer os seis pontos”, comentou o técnico Wagner Lopes. Após a partida diante do Camaleão, o colorado encerra a 1ª fase contra o Jaraguá, fora de casa.

Para conquistar as duas vitórias almejadas pelo treinador colorado, os jogadores do Vila Nova precisarão melhorar a pontaria. Contra o Iporá, o Tigre teve, ao menos, cinco oportunidades claras de gol, embora o goleiro Cleriston, ex-Vila Nova, tenha méritos nos insucessos dos jogadores do Vila Nova.

Wagner Lopes revelou que esse aspecto tem sido treinado, mas que a evolução vai ocorrer naturalmente. “Tenho certeza que todos os nossos atacantes se cobram muito, eles são os caras que mais ficam chateados e se cobram. Não preciso falar, isso é muito bom porque eles têm caráter e estão tentando melhorar”, destacou o treinador. “O jogador quer fazer o gol, ninguém quer errar. É humanizar isso e saber que precisamos aproveitar melhor essas oportunidades”, completou Wagner Lopes.

Essa é uma preocupação que precisará ser solucionada em curto e longo prazos, uma vez que o Vila Nova terá jogos decisivos. Além das quartas de final e o que mais conseguir alcançar no Campeonato Goiano, o time colorado ainda terá pela frente a 3ª fase da Copa do Brasil, a partir de junho, quando a Série B também já terá começado.

A partida desta quarta-feira (14) marcou também o fim da suspensão do meia Alan Mineiro, que ficou fora de quatro jogos do Goiano por cuspir no escudo do Goiás.