Esporte Vila Nova se apega ao retrospecto como visitante para bater o Bragantino Tigre possui a 8ª melhor campanha da Série B, com 42,2% de aproveitamento. Volante Tinga pede foco para surpreender o líder da competição

Se em casa o Vila Nova possui o pior aproveitamento, como visitante o time colorado é o 8º melhor entre os 20 clubes da Série B. O índice de 42,2% é um dos fatores que motivam o elenco do Tigre para o duelo contra o líder da competição nacional, o Bragantino, que por outro lado é o melhor mandante com 77,8% e único time que não perdeu sob seus domínios no campeonato....