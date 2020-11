Esporte Vila Nova: série invicta é uma das maiores do Brasileiro Vila Nova não perde há dez rodadas, período em que tem aproveitamento de 66,7%

Sem perder há dez jogos, o Vila Nova é dono da segunda maior sequência invicta entre os times das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Além de ser um bom mandante e de ter uma das defesas menos vazadas do País, o Tigre também mostra ser um adversário difícil de ser superado. Apenas a Chapecoense, líder da 2ª Divisão, com 14 partidas, supera a marca da equipe color...