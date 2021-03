Esporte Vila Nova revela penhora de premiação e pede ajuda ao torcedor Presidente colorado disse que premiação de R$ 675 mil não chegara ao OBA devido a ações trabalhistas

O Vila Nova comemora a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil, mas não verá o prêmio de R$ 675 mil cair diretamente no cofre do clube. O presidente executivo, Hugo Jorge Bravo, revelou que a quantia já está penhorada pela Justiça do Trabalho e pede ajuda ao torcedor. Logo após a goleada sobre o Atlético-BA, na tarde desta quarta-feira (17), Hugo Jorge Bravo...