Esporte Vila Nova retorna aos treinos, e estima volta do futebol para agosto Clube colorado inicia nesta quarta-feira (17) avaliações físicas, que fazem parte da programação da comissão técnica para retomada das atividades

Depois de três meses parado por causa da pandemia do novo coronavírus, o Vila Nova voltou a receber jogadores no clube e nesta quarta-feira (17) inicia o processo para retomada das atividades com avaliações físicas nos 17 atletas que já se apresentaram no Tigre. A comissão técnica do time colorado, em conjunto com a diretoria, acredita que terá cerca de 40 dias de pre...