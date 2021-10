Esporte Vila Nova resiste à pressão e vence o Remo no OBA Com 10 em campo desde o final do 1º tempo, time colorado supera o Leão com gol do artilheiro Alesson e mantém boa fase no returno da Série B

O Vila Nova sofreu um pouco mais do que o planejado, mas venceu novamente no OBA e mantém o bom momento no 2º turno da Série B. Com gol do atacante Alesson, o Tigre bateu o Remo por 1 a 0, nesta sexta-feira (8), pela 29ª rodada da competição. O time colorado jogou com um jogador a menos desde o final do 1º tempo, após expulsão do lateral esquerdo Bruno Collaço. Com o resultado,...