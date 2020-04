Esporte Vila Nova rescinde contrato com mais dois jogadores Lateral esquerdo Marquinhos e atacante Mateus Criciúma não fazem mais parte do elenco do Tigre

Depois de fazer seis dispensas por conta da paralisação do Campeonato Goiano, o Vila Nova anunciou, na tarde desta quinta-feira (16), mais duas rescisões. O lateral esquerdo Marquinhos e o atacante Mateus Criciúma não fazem mais parte do elenco do Tigre. Segundo assessoria, os jogadores entraram em acordo com a diretoria e tiveram seus contratos rescindidos. ...