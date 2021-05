Esporte Vila Nova rescinde contrato com lateral direito Após saídas de Alan Mineiro e Nilson Júnior, diretoria colorada faz acordo para rescisão com Celsinho

As mudanças no elenco do Vila Nova seguem acontecendo. Após as saídas do meia Alan Mineiro e do zagueiro Nilson Júnior, a diretoria do clube colorado anunciou que o lateral direito Celsinho, de 33 anos, rescindiu contrato com o clube. Celsinho chegou ao Tigre em 2020 para disputa da Série C. O lateral disputou 38 jogos entre Série C, Campeonato Goiano (2020 e 2021...