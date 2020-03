Esporte Vila Nova rescinde com mais quatro jogadores Direção do Tigre acertou desligamentos do goleiro Wallace, volante Liel, meia Celsinho e o atacante Dimba

Em processo de reformulação do elenco durante a paralisação do Campeonato Goiano, por causa da pandemia do coronavírus, o Vila Nova anunciou neste sábado (21) o desligamento de quatro jogadores do clube: goleiro Wallace, volante Liel, meia Celsinho e atacante Dimba. Por meio de um comunicado (confira no final da nota), o clube colorado informou que os atlet...