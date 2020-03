Esporte Vila Nova rescinde com dois jogadores e dispensa elenco por 15 dias Volante Francesco e lateral direito Crystian não irão seguir no Tigre. Clube liberou atletas e comissão técnica por tempo determinado

A diretoria do Vila Nova decidiu dispensar os jogadores por prazo determinado, 15 dias. Por conta da paralisação do Campeonato Goaino, dois jogadores tiveram contratos rescindidos, o volante Francesco e o lateral direito Crystian. O contrato de Crystian venceria no próximo mês de maio, era até o fim do Goianão. Por outro lado, o de Francesco iria até fim do...