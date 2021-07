Esporte Vila Nova repetirá sistema com três zagueiros contra o Guarani Higo Magalhães manterá estrutura utilizada no empate sem gols com o Cruzeiro e deve realizar uma mudança no ataque colorado

O técnico Higo Magalhães manterá o sistema tático com três zagueiros para o duelo contra o Guarani, neste sábado (31). A formação foi utilizada no empate sem gols com o Cruzeiro, mas o Tigre deve ter uma mudança no ataque. Na última atividade antes da partida, já em solo paulista, Higo Magalhães treinou com Alesson no ataque ao lado de Henan - o atacante Alan Gr...