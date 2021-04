Esporte Vila Nova repete roteiro contra interior no Goianão Equipe colorada ainda busca confirmar 1ª colocação do grupo e terá definição de rival nas quartas de final

Garantido antecipadamente nas quartas de final do Goianão 2021, o Vila Nova tem duas certezas em relação à etapa seguinte da competição: terá pela frente um clube do interior e decidirá a vaga em casa, por ter feito melhor campanha, já que avança em 1º ou 2º lugar da chave. O time vilanovense fechará a 1ª fase do Estadual diante do Jaraguá, nesta quinta-feira (22), às 15h30,...