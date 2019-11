Esporte Vila Nova repete erros e permanência na Série B fica por um fio Tigre tropeça diante do Oeste-SP e pode ter rebaixamento decretado nesta quinta-feira (21), caso Londrina vença o São Bento, fora de casa

A caminhada do Vila Nova na Série B 2019 está próxima do final e o clube colorado ficou mais perto do rebaixamento à Série C do Brasileiro. Nesta quarta-feira (20), o Tigre tropeçou mais uma vez como mandante ao empatar por 1 a 1 com o Oeste, no Serra Dourada, e pode, nesta quinta-feira (21), ter sua queda confirmada. O enredo contra o Oeste foi o mesmo da maioria dos...