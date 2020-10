Esporte Vila Nova renova contrato com três titulares Biancucchi, Mário Henrique e Adalberto prorrogações seus respectivos vínculos até o final da Série C, no início de 2021

O Vila Nova renovou os contratos do meia Biancucchi, do lateral Mário Henrique e do zagueiro Adalberto. O trio é titular na equipe colorada. Os jogadores tinham vínculos até dezembro deste anos e estenderem seus respectivos vínculos até o encerramento da atual edição da Série C, em janeiro de 2021. Adalberto é o capitão do Vila Nova. Na temporada já disputou 18 j...