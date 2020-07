Esporte Vila Nova regulariza mais um reforço para Série C Jonh Lennon foi regularizado e está oficialmente liberado para reestrear pelo Tigre. Das sete contratações, apenas Willian Formiga e Pedro Henrique aguardam regularização

O contrato do lateral Jonh Lennon foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta segunda-feira (20), e o lateral está regularizado para reestrear pelo Vila Nova. O vínculo do jogador é até o final da disputa da Série C, que por mudança no calendário será estendida até o início do próximo ano. Jonh Lennon é cria da base colorada e voltou ao clube...