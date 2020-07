Esporte Vila Nova reforça elo com torcida para driblar aperto Diretoria colorada aposta em apoio dos torcedores para suprir desfalque nos cofres por ausência de público nos jogos

Por meio de ações nas redes sociais, lives e até com venda de camisas promocionais, o Vila Nova busca manter a torcida colorada próxima mesmo sem a disputa de jogos oficiais e a presença dos vilanovenses no dia a dia do clube em meio à pandemia do novo coronavírus. Conviver sem a torcida é uma situação que o Tigre e os clubes de futebol do mundo terão de aprender a l...