Esporte Vila Nova realiza testes para Covid-19 antes de viagem para João Pessoa-PB Tigre encara o Botafogo-PB no sábado (12), pela 6ª rodada da Série C. Um atleta, com Covid-19 confirmado na bateria de exames na semana passada, está fora da partida

Antes da viagem para João Pessoa-PB, onde encara o Botafogo, pela 6ª rodada da Série C, o elenco do Vila Nova e o técnico Bolívar serão submetidos aos testes RT-PCR para Covid-19. Os exames serão realizados na manhã desta quarta-feira (9), antes do treinamento do dia - os resultados têm de sair na quinta (10), já que a delegação colorada vai embarcar na manhã desta sexta...