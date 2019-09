Esporte Vila Nova reage, busca empate e dá esperança para torcida Tigre vê CRB abrir dois gols de vantagem, consegue chegar ao 2 a 2, mas segue na zona do descenso

O jejum do Vila Nova em Goiânia segue. A última (e única) vitória em casa na Série B foi há quase 4 meses, no dia 11 de junho. Porém, o empate com o CRB, por 2 a 2, nesta terça-feira (24), no Serra Dourada, deu esperanças aos torcedores. A força e a reação demonstradas pelos atletas em campo servem como exemplos para a sequência do torneio. O volante Ramon valorizou a forma co...