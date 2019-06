Esporte Vila Nova quer usar pausa para retomar confiança do ataque Equipe colorada é uma das que mais finaliza na Série B, mas possui aproveitamento ruim. Tigre precisa de 19,5 chutes para marcar um gol na competição (17º entre os 20 clubes)

Há alguns anos, o setor que é mais cobrado no Vila Nova é o ataque. Na atual edição da Série B, o time colorado finalizou 117 vezes, com aproveitamento de 24,8% (29 chutes certos) e precisa, em média, de 19,5 finalizações para marcar um gol no torneio. Depois de uma semana de folga, o elenco vilanovense quer usar bem a pausa que terá, na Copa América, pra poder aprim...