Esporte Vila Nova quer testar jogadores antes de retornar aos treinos Médico do clube crê em retomada de atividades no início de maio. Para isso, Tigre seguirá orientações da CBF sobre testagem dos atletas e readequações estruturais e de fluxo na reapresentação

O Vila Nova tem reinício das atividades marcado para dia 4 de maio. Dirigentes do clube admitem a possibilidade de a data ser revista. No entanto, o médico da equipe, Thiago Caixeta, se mostrou positivo quanto à retomada dos treinos no Tigre. Para que isso seja possível, o profissional acredita que algumas medidas se fazem necessárias para proteger os envolvidos, ent...