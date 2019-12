Esporte Vila Nova quer resolver situações de rescisões nesta semana Do elenco remanescente, apenas goleiro Clériston e meia Alan Mineiro ficam no clube. Segundo presidente, até sexta-feira (20) acordos serão resolvidos

O Vila Nova reformulará todo o elenco para próxima temporada. Em coletiva, nesta terça-feira (17), dirigentes afirmaram que, do grupo que jogou com a camisa colorada neste ano, apenas dois jogadores ficarão: o goleiro Clériston e o meia Alan Mineiro, que recupera de cirurgia. Segundo o presidente Hugo Jorge Bravo, a situação do volante Edinho está consolidada. O club...