Esporte Vila Nova quer mudar história contra Timbu Tigre volta a receber o Náutico no OBA e busca vitória para melhorar retrospecto contra pernambucanos

Pressionado pela necessidade de vitória sobre o Náutico nesta sexta-feira (10), às 21h30, o Vila Nova volta a enfrentar o time pernambucano após cinco anos da primeira e única vez em que jogaram no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), também pela Série B nacional. Em desvantagem na tabela da competição e no retrospecto, o time vilanovense busca mudar o rumo no ...